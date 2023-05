Karen Schwarz estuvo de invitada en el canal de Youtube de Verónica Linares, a solo un día de su boda con Ezio Oliva. La exconductora de televisión contó sobre sus inicios con el cantante, hasta su paso por el Miss Perú, y no pudo evitar ser consultada por su enfrentamiento con Rodrigo González.

Aunque la periodista le consultó por Peluchín, Schwarz aseguró que no quería hablar más del tema porque había sido muy tocado por la prensa y sus declaraciones podrían prestarse para malos entendidos.

“ Yo nunca he respondido acerca de Rodrigo, en verdad es un tema tan tocado por la prensa, pero hay temas que prefiero no tocar porque se manipulan ”, expresó Karen Schwarz sobre las denuncias por violencia de género que le ha interpuesto a González.

Sin embargo, la exconductora de televisión afirmó que no descartaría juntarse con Rodrigo González para conversar. “ En esta vida he aprendido que todo pasa por algo y si a mí la vida me lo pone así para conversar, yo no tengo ningún problema ”, señaló.

Por otro lado, indicó que no conoce al conductor de ‘Amor y Fuego’ pero solo una vez coincidieron en una reunión. “Nos hemos cruzado y solo una vez compartimos en el cumpleaños de nuestra exjefa, Susana Umbert, conversamos y todo bien, pero de ahí algo pasó que no sé qué fue”, manifestó.

Además, al ser consultada por la razón por el apodo de ‘mosca muerta’, aclaró: “No soy mosca muerta, pero pava sí”, respondió entre risas.

