Yako Eskenazi causó revuelo hace unos días, y no por un ser parte de un nuevo proyecto televisivo, sino por un supuesto coqueteo a la actriz Lucecita Ceballos, al decirle que estaba “libre”; sin embargo, luego el conductor aclaró que no dijo esa frase por coquetear, sino por trabajo.

“Dije ‘estoy libre’ para hacer mi casting para la novela. Creo que no hay una sola persona en el Perú que no sepa que estoy casado con Natalie hace 7 años. Es más, (en ese momento) me puse de costado como si estuviera haciendo un casting”, expresó Yako Eskenazi para las cámaras de Amor y Fuego.

Luego continuó con: “no voy a hacer tan ‘gil’ de hacer una broma así en televisión nacional”

Yaco Eskenazi: “Me da vergüenza decir que no duermo porque quien en verdad no duerme es Natalie”

El conductor de TV, Yaco Eskenazi, fue invitado al programa “América Hoy” para hablar sobre el nacimiento de Leo, su segundo hijo con Natalie Vértiz. El presentador y exchico reality se conmovió al hablar de sus hijos.

Según explicó Eskenazi, este es uno de los momentos más felices de su vida. Además, reveló detalles del proceso que afrontó Natalie Vértiz desde que se enteró de su embarazo.

“De hecho no estoy durmiendo como antes, pero me da vergüenza decir que no duermo al ver que la que de verdad no duerme es Natalie. Yo soy más bien de hacer una siesta en las tardes, pero es Natalie quien literalmente no duerme”, contó Yaco.

“El amor se multiplica, uno piensa que ya ama mucho, pero después de ver momentos y vivir situaciones como la del sábado, ver a Natalie con todo el proceso del embarazo y parto, es fuerte, y agradezco a la vida que me regaló una mujer con Natalie. La amo”, añadió.

Te puede interesar