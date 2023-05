La cantante de salsa Lisandra Lizama desmintió estar recibiendo dinero de su aún esposo, Mauricio Diez Canseco, como lo dejó entrever Dailyn Curbelo.

En una reciente entrevista, la cubana declaró que no recibe ninguna ‘mensualidad’ y que solo depende de sus propios ingresos.

“Desde que nos separamos, no me ha dado ni un sol. Estoy viviendo con mi dinero que tenía desde que llegué de Cuba, él no me ha dado ni un peso. La gente cree que me está pasando una mensualidad o mantenimiento, pero no me ha pasado ningún peso”, expresó para Trome.

Asimismo, la salsera mencionó que, actualmente, no mantiene ningún tipo de comunicación con el empresario, ya que se encuentran en proceso de divorcio.

“Ya pasé la página desde el momento que saqué un pie fuera de la casa donde vivíamos como matrimonio. Yo pasé la página, llevé mucho tiempo tratando de que entendiera que ya había pasado la página y que me quería divorciar. Tuvo que pasar el tema de la denuncia por acoso, pues él no quería entender. Espero que también haya pasado la página”, señaló la esposa del popular ‘Pizzero’.

