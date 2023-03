Lisandra Lizama rompió su silencio y comentó que no se casó por interés con Mauricio Diez Canseco, pues no es el primer empresario millonario con el que tiene una relación.

“No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad”, reveló Lisandra para diario Ojo.

Luego continuó con: “no se me dio por buscar en Google, ante todo, me pareció un empresario normal, hay muchos que van a Cuba a invertir su dinero, y no son millonarios, van a buscar artistas. Es normal. Yo no sabía la magnitud de las cosas, ni sabía quién era Mauricio Diez Canseco en Perú, y eso lo fue conociendo poco a poco y más aquí”.

Magaly sobre separación de Lisandra y Mauricio Diez Canseco: “esta se casó solo para venir a Perú”

Magaly Medina dio su “humilde opinión” sobre la separación de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama. Además, la conductora de TV recalcó que la cantante cubana contrajo matrimonio con el empresario solo por los papeles.

“Yo creo que esta se casó solo para venir acá y ahora que está en Perú bien instalada con toda su familia y toda la gente que vino de Cuba, ella dijo ‘chau Brad Pizza para qué te quiero’”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “dice ella que ya comenzó con los trámites de divorcio en Cuba, porque ahí fue donde se casaron”,

Te puede interesar

Jerry y Marcelo de la teleserie “Así es la vida” se reencontraron