La actriz Natalia Salas se conmovió hasta las lágrimas tras escuchar a su madre, Janeth Rosas, hablar sobre su lucha contra el cáncer de mama.

Este viernes 12 de mayo, la artista y su progenitora se presentaron en ‘Mande Quien Mande’ en una edición especial por el Día de la Madre, donde ambas se dedicaron tiernas palabras.

“Estuvo conmigo en todo el proceso de la búsqueda de saber qué es lo que tenía en la mama”, expresó la recordada ‘Andrea’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Asimismo, Rosas relató lo difícil que fue para ella enterarse la enfermedad que padece su hija. “No te voy a negar que tenía mucho miedo. Cuando ella me enseñó las imágenes que le habían tomado, que ya había pasado por un control y que le habían dicho que no se preocupara, no me quedé convencida”, señaló.

“Ahí la llevé para una segunda opinión para que le saquen todos los exámenes y lo que yo quería era que le den una biopsia porque ahí te dan un nombre y apellido de lo que tienes.”, agregó.

Tras su confesión, la madre de la actriz aseguró que la admira y está orgullosa de ella. “La han tenido que traer a televisión para que me lo diga”, dijo Salas, entre lágrimas.

Natalia Salas se emociona por palabras de su madre tras vencer el cáncer: "La admiro mucho y estoy muy orgullosa"

