En la última edición de “Dilo Fuerte”, Lady Guillén recibió una gran sorpresa por el Día de la madre: un video con imágenes de ella en su rol de mamá junto a su pequeña hija Victoria, y junto a su abuela y su madre.

“Perdónenme, gracias, chicos por tomarse el tiempo de hacerme esto, no me lo esperaba, Victoria va a cumplir cinco años, son casi cinco años de que mi mamá está en el cielo, que todos saben que es mi abuelita, que estuvo conmigo desde muy pequeña”, expresó entre lágrimas Lady Guillén.

Luego continuó con: “pero a la vez también quiero saludar a mi mamá, con quien la vida me volvió a unir, que es Leonor, y que ahora está siempre con mi hija y que se ha convertido en un soporte maravilloso para mí y para mi hija, te mando un beso Leo, gracias por todo, Feliz día de la madre”.

Durante la emisión de su programa, Lady habló un poco más de su mamá biológica, agradeciéndole y resaltando que la vida no fue fácil para ella.

“De repente han pasado momentos muy duros entre tú y yo y nunca antes había hablado de ti, o muy pocas veces, pero, ya que se ha dado este momento, voy a aprovechar en agradecerte como madre, sé que la vida no te ha tocado tan fácil, sin embargo, has podido salir de muchas cosas difíciles que seguramente tú no has escogido, pero que ahora Dios y una nueva vida te están dando para que puedas tener amor con tu familia, con tus cinco hijos, con tu nieta Victoria que te ama, y que te dice ‘mamá’, siempre, cada día y todos los días, agradecerte por el cuidado que tienes con mi hija, gracias por todo, Leo”, expresó.

Te puede interesar