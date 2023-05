La bailarina Gabriela Herrera se refirió a las recientes declaraciones del coreógrafo Arturo Chumbe tuvo sobre su actitud en ‘Baila Conmigo’, concurso de ‘Esto Es Guerra’.

Cabe recordar que el experto en danza señaló, en una reciente entrevista, que la influencer “se alteraba y se ponía un poco histérica” durante los ensayos.

Al respecto, Herrera aseguró que nunca había recibido tales calificativos de parte de coreógrafos con los que trabajó anteriormente.

“Yo creo que está confundido, creo que tantos años de carrera lo tienen confundido. Mira, yo respeto su opinión y los años que tenga de carrera. Si bien es cierto yo soy joven y estoy en este mundo desde los 5 años, a lo largo de todo este tiempo he trabajado con diferentes y varios coreógrafos y la verdad es que no tienen esa opinión, lo cual me parece bastante raro”, señaló para Infobae.

Además, la tiktoker dejó entrever que Chumbe le mostraba una opinión distinta en persona, por lo que pidió que le dijera sus errores directamente en una siguiente ocasión.

“Imagino que debe estar tenso por tantas coreografías que tiene en su cabeza. Me da mucha risa. A veces la gente te sonríe y te dice algo y no te dice las cosas en la cara. Yo prefiero que me lo digas a mí, a que lo tenga guardado. En realidad yo respeto su opinión, lo respeto como coreógrafo y nada, todo bien con él, si tiene su opinión, pues se respeta. No tengo nada que decirle”, indicó.

