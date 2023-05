La modelo Karen Schwarz recordó, en una reciente entrevista, la ocasión en que su esposo, Ezio Oliva, terminó su relación sentimental con ella.

La ex reina de belleza se presentó en el programa de YouTube de Verónica Linares, donde contó la vez que estuvo a punto de acabarse su romance con quien es ahora el padre de sus dos hijas.

Según relató Schwarz, todo ocurrió cuando su romance con el músico comenzaba a transformarse en una relación seria.

“De pronto, en esas salidas empezamos a descubrir que ya no eran ‘chiquitingos’, sino que nos gustábamos, pero él pone una pausa a la situación y me dice: ‘extraño a una persona, entonces hasta aquí nomás’. Yo sabes cómo sufrí y por eso es que él hace ‘30 horas’, una canción que cuenta esta historia”, mencionó.

Asimismo, la modelo reveló lo mucho que le afectó que su ahora esposo le hiciese tal confesión, por lo que lo bloqueó de todas sus redes sociales. “Yo me ilusioné y él me deja, pero yo soy radical. Me conquistaste y me dejaste, chato de m... Llegaba a mi casa a llorar, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala mirando el foco, llorando y comiendo KFC”, señaló.

Sin embargo, dos meses después se encontraron en una discoteca, ocasión en el que el cantante buscó recuperar su relación. “Se me acerca y me dice ‘China’, yo seguía bailando, él todo coquetón, pero yo desaparecí, me fui al baño y me subí a mi carro. Llegué a mi departamento a las 6 de la mañana y estaba en la puerta. Le dije ‘qué haces acá’ y me dijo ‘quiero hablar contigo, no me odies’. Yo lo dejé pasar solo a la escalera y me explicó algunas cosas”, relató.

“El domingo me sentía mas calmada y el lunes dije, lo voy a desbloquear, y me enteré que el sábado en la noche se había ido a un rave y que lo habían drogado. Me preocupé, le escribí y desde ahí, hasta el día de hoy”, continuó.

