La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se refirió a las recientes declaraciones que dio ‘Cuto’ Guadalupe, donde dejó entrever que la demandaría tras presentar un ‘ampay’ sobre su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

Cabe mencionar que, durante la conferencia de prensa de este 16 de mayo, el exfutbolista también se refirió a la ocasión en que la popular ‘Urraca’ emitió en su programa una denuncia que le hizo su exesposa por violencia física.

“Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Al respecto, la presentadora de espectáculos señaló que no se siente responsable por las acusaciones en contra del exdeportista, por lo tanto, no ve por qué debería disculparse.

“Nunca he querido hablar con él, siempre ha hablado con mis reporteros y con gente que tiene llegada a mí, siempre ha querido que yo me siente con él y me disculpé con él. No sé por qué razón, es porque mis reportajes están ahí emitidos. ¿Tú no estás de acuerdo? Puedes discrepar, pero ahí están mis reportajes y yo no tengo por qué andar disculpándome con la gente, a menos que realmente mis datos hayan sido falsos”, indicó para Infobae.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que ella solo fue responsable de recibir el caso y sacarlo en su show. Además, recordó que otros programas también lo cubrieron. “Su exesposa lo denunció públicamente por haberla golpeado. Mi programa no fue el único que lo pasó. El de Rodrigo González (en Latina TV) también lo puso, donde también mostró igual las fotos de ella, golpeada con el ojo moreteado. Ahí a quién debería de demandar es a su exesposa, yo no lo acusé de haberme golpeado, yo solo recibí un testimonio, que es lo que hacemos en el programa”, mencionó.

“Yo creo que ahora está hablando por la herida y él dice que sí, que perdona que sufre. ¡Mentira! Porque él toda su furia la causa contra mí, y yo no soy la que he entrado al hotel a ponerle los cachos para empezar”, agregó Medina.

