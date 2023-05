La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se refirió a las recientes declaración que dio ‘Cuto’ Guadalupe, durante una conferencia de prensa, donde afirmó que había perdonado a su esposa, Charlene Castro, tras polémico ‘ampay’.

En la mañana de este 16 de mayo, el exfutbolista salió en defensa de la madre de su hijo a pesar de haber sido expuesta por infidelidad. “Ella estuvo conmigo en los años más difíciles de mi vida y la gratitud es el valor más grande del ser humano”, señaló.

Al respecto, la presentadora de espectáculos se mostró incrédula ante las palabras que el exdeportista tuvo hacia su pareja.

“Ese perdón público, que aparentemente es muy maduro de su parte, yo no se lo creo. Eso es solamente para el público. Yo creo que en privado, pobre mujer, le quitará hasta el último sol. Pero allá ellos, es su vida privada”, indicó para Infobae.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ consideró que Guadalupe se contradice al perdonar a su esposa y al criticarla por hacer público el engaño.

“Si tú tienes esa mentalidad, esa paciencia, esa madurez aparente, dices ‘es la madre de mis hijos, no la hagan puré’, pero dices ‘la voy a demandar a esa mujer, pagará con creces las lágrimas de mi madre’. Esa es la doble moral de todos ellos. O sea, mata al mensajero. Por eso no es tan creíble para mí ‘yo la perdono’, es pura apariencia. Dirigir su furia, su rabia y sus cachos contra mí no es aconsejable”, mencionó.

Además, Medina le recomendó al exfutbolista: “Que se tranquilice, que se tome una infusión de manzanilla y que revise su fe. Que revise su discurso porque es el típico de los hipócritas peruanos, un doble discurso”.

