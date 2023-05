‘Cuto’ Guadalupe uno de los exfutbolistas más querido en las redes sociales brindó una conferencia de prensa tras las imágenes de su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre y que se difundieron en el programa “Magaly TV, la firme”.

Durante la conferencia arremetió contra la conductora Magaly Medina y la calificó de “Pilatos”, además de ser “pobre de corazón”. Sin embargo, indica que lo sucedido lo ha afectado, pero no lo han tumbado.

“He recibido tres golpes mortales en mi corazón que no me han tumbado. Primero dejar el futbol. Segundo ver a la madre de mis hijos salir (silencio) y tercero -se le quiebra la voz- no pensé llorar hoy porque ayer lloré todo. El tercero es que esta mujer (Magaly Medina) que se lava las manos como Pilatos y no tiene la culpa, lógico, que Dios te bendiga, pero es una mujer pobre como dice mi compadre la ‘Foca’ Farfán es pobre de corazón. Lo que se hace acá, acá se paga. Mi vida le entregué a Dios”, comentó Guadalupe.

Defiende a su esposa Charlene

“Ella estuvo conmigo en los años más difíciles de mi vida y la gratitud es el valor más grande del ser humano, y yo le tengo mucha gratitud, mucho respeto porque es la madre de mi hijo”, comentó ‘Cuto’ Guadalupe a la prensa. Asimismo, señaló que el programa de Magaly Medina se ha ensañado con su esposa.

“Nunca pensé en mi vida estar en esta situación, ni cuando jugaba. Mi madre está viendo cosas que nunca se imaginó. Yo sigo mi vida y la fe de Cuto sigue intacta”, finaliza.

AMPAY DE CHARLENE CASTRO

¿Quién es Charlene Castro?

Luego de su separación de su primera esposa Giselle Zapata, Cuto Guadalupe oficializó su romance con Charlene Castro. La primera aparición pública de la pareja fue en el 2016, cuando el exfutbolista se encontraba sentenciado en El Gran Show.

