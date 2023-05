La presentadora de espectáculos Magaly Medina criticó la actitud que tuvo ‘Cuto’ Guadalupe con su reportera durante la conferencia de prensa que brindó para hablar acerca de la infidelidad de su esposa, Charlene Cárdenas.

Este martes 16 de mayo, el exfutbolista dio declaraciones desde un de sus restaurantes a distintos medios de comunicación. Sin embargo, se mostró enojado al ser cuestionado por la situación actual en la que se encuentra con la madre de su hijo por una de las comunicadoras de ‘Magaly Tv La Firme’

“Te entiendo, haces tu trabajo, pero todo el mal que se hace acá se paga”, expresó.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ inició su programa mencionando las advertencias que dio Guadalupe con tomar acciones en su contra, a quien consideró que “se portó agresivamente y de forma violenta”. “Él ya ha dicho que si me encuentra no sabe lo que va a hacer, cosa que me parece una amenaza física intolerable”, expresó.

Asimismo, Medina salió en defensa de su reportera: “Esta mañana se ha aprovechado que estaba en multitud, con la prensa nacional al costado y ha ofendido a quien no tiene por qué pagar los platos rotos. Es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros -que ni siquiera sabe del historial, los reportajes que le hicimos a ‘Cuto’- no tenía por qué a ella enfrentársele de esa manera tan violenta, ese es un hecho violento que desde esta tribuna yo censuro totalmente”.

