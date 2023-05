La cantante de salsa Yahaira Plasencia olvidó los enfrentamientos que ha tenido con el ‘Cuto’ Guadalupe y le dedicó unas palabras de apoyo tras la polémica por el ‘ampay’ de su esposa, Charlene Castro.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la salsera señaló que aunque no conoce en persona al exfutbolista pudo empatizar con el mal momento que está pasando.

“Al señor Cuto nunca en mi vida lo he visto, nunca en mi vida. Lo único que puedo decir que en momentos en los que he sentido el mundo se me vino encima, cuando he sentido que nada tiene sentido y que no sabía cómo salir de algo fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia”, expresó.

Asimismo, Plasencia dejó de lado las diferencias con Guadalupe y le dedico buenos deseos. “Creo que ese es el mejor mensaje a todas las personas que están pasando por un mal momento ahora, todo pasa en algún momento y desearle el bien a todo el mundo, incluso a Cuto”, indicó.

¿Quién es Charlene Castro?

Luego de su separación de su primera esposa Giselle Zapata, Cuto Guadalupe oficializó su romance con Charlene Castro. La primera aparición pública de la pareja fue en el 2016, cuando el exfutbolista se encontraba sentenciado en ‘El Gran Show’.

