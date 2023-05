Magaly Medina presentó imágenes exclusivas de la aún esposa de Cuto Guadalupe, Charlene Castro, bailando reguetón con otro hombre durante un viaje que realizó a Colombia.

Las imágenes difundidas en el programa de espectáculos serían del 10 y 15 de setiembre de 2022, según consta en el récord migratorio de Castro. Fiel a su estilo, Magaly Medina le mandó un mensaje a Cuto Guadalupe.

“Si tú te vas de viaje con tus amigas, no hay problema, pero no te vas a perrear de esa manera tan erótica, porque es un baile bastante erótico. Ahora me van a decir que yo tengo la culpa del perreo de ella, que yo le enseñé a perrear”, expresó Magaly.

Luego continuó con: “ella en este baile se comportaba como si fuera una mujer soltera. (...) Ese perreo ya bien confianzudo, es casi un flirt (coqueteo) en público”.

