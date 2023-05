Ebelin Ortiz sobre la maternidad: “Nos han hecho creer que es nuestro único propósito y no es así, también tenemos sueños”

Ebelin Ortiz decidió pronunciarse sobre las mujeres que no han decidido tener hijos. Como se recuerda, ella tomó dicha decisión cuando tenía 26 años de edad.

Mediante una entrevista con ‘Préndete’, la actriz contó los motivos por los cuales nunca quiso se madre, pues priorizó sus sueños de convertirse una gran artista.

“ Esto tiene que ver con las cosas que uno dice con certeza, en ese momento no quería porque pensaba en mi carrera profesional. No me veía haciéndome cargo de las personas solo de mis sueños ”, expresó.

Asimismo, la intérprete nacional no desaprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre aquellas mujeres que, como ella, no desean procrear.

“ Nos han hecho creer que el único propósito de la mujer es tener hijos y reproducirse, pero no es así, también tenemos sueños. Además, para ser madre debes tener un compañero que no solo sea tu pareja, sino que más allá de la relación sea un verdadero padre para tu hijo ”, señaló.

Con ello, “Metiche” y Yolanda Medina, le dieron la razón asegurando que “desde pequeñas a las niñas les enseñan a jugar con muñecas como inculcando que en algún momento serán madres”.

