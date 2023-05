El cantante peruano Gian Marco Zignago dio a conocer que recientemente fue operado de emergencia tras presentar algunas complicaciones en su salud.

A través de una publicación en Instagram, el músico relató que tras realizarse un chequeo médico, “su cuerpo dio señales de que algo no andaba bien”.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”, expresó Zignago.

Asimismo, el cantautor no quiso brindar más detalle de la enfermedad de la que ha sido intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, aseguró ya estar fuera de peligro.

“Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, indicó.

Finalmente, el cantante agradeció a su familia y amigos por el apoyo que recibió en el proceso. Además, compartió un consejo sobre la salud.

“La vida es un suspiro…No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mi me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”, sostuvo.

