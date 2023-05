El exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe confesó que le da vergüenza ver imágenes de su participación en ‘El Gran Show’, donde logró estar entre los finalistas.

En una entrevista para ‘Estás en Todas’, el exdeportista reveló que en su primera presentación tuvo que tomar una bebida de alcohol para tener la valentía de salir frente a cámaras.

“Cuando empiezo mi primera gala me había metido un tanganazo, pero no me había hecho efecto por los nervios. (...) Cuando salí, yo no me acuerdo, la vaina me hizo efecto cuando empiezo a bailar, ya estaba poseído, cuando veo a Gisela empiezo a corretearla”, mencionó.

Asimismo, el tío de Jefferson Farfán reconoció que le avergüenza ver los videos de sus presentaciones, por lo que ha evitado hacerlo. “Yo no puedo ver porque me palteo, me da roche verme. Estuve 18 minutos, los chicos me dijeron que batí el récord sin ir a comercial. Y dijeron ahora su baile, yo pensé que ya había bailado”, expresó.

Además, Guadalupe señaló que su popularidad en el programa provocaba envidia en sus compañeros del show. “Así fueron todas las galas, llegamos a cuartos. No imaginas los celos que habían. Yo escuchaba: ‘¿por qué a ‘Cuto’ sí?’, yo solo decía que eso no era mi mundo, yo no entendía”, indicó.

En entrevista con 'Estás en Todas', Luis 'Cuto' Guadalupe contó su experiencia en la pista del baile del 'El Gran Show', el exfutbolista sostuvo que se encontraba muy nervioso en su debut del programa de Gisela, "Cuando he salido, yo no me acuerdo, Chincha, Chincha, cuando salgo a bailar ya estaba poseído", afirmó. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR