El exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe reveló las complicaciones económicas que pasó tras dejar el fútbol y no haber cuidado de sus finanzas.

En una entrevista para el canal de YouTube de Milagros Leiva, el exdeportista confesó lo que significó recibir la propuesta de participar en el concurso de baile de Gisela Valcárcel años atrás.

“Sentí que la vida me dio una segunda oportunidad (al ingresar a El Gran Show) para abrir mi restaurante con mi hermana”, señaló.

Asimismo, la periodista le cuestionó a Guadalupe si no había guardado dinero luego de años de carrera en el deporte.

“Mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos... no quería que ellos pasen lo que pasé; que estudien en un buen colegio, que tengan una bicicleta, un regalo que yo nunca lo tuve. Yo cuidaba mi zapatilla; jugaba sin zapatos porque me daban una tanda. (...) No guardé pan para mayo para darle a mi familia. Así es”, reconoció.

El exfutbolista explicó el gran cambio que fue en su vida dejar el fútbol al tener que acudir a préstamos de parte de familiares. “Cuando termina la carrera fue terrible, fue muy duro. Buscar los pantalones para ver si encontraba algo de plata. Mi esposa tenía que prestarme plata, mi hermano me prestaba para la gasolina; tenía un carrazo, pero no tenía para el combustible”, mencionó.

