Luis Guadalupe Jr., hijo de Cuto, rompió su silencio y habló por primera vez a un programa de espectáculos y contó que ya sospechaba sobre la infidelidad de Charlene Castro hacia su padre.

“Yo sinceramente siempre las tuve, siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, pues uno saca sus conclusiones que era realmente así lo que pasaba. De los rumores la relacionaban con un tal jefe de allá de las minas y creo que resulta que él es, pues. Comentarios, rumores”, expresó Luis Guadalupe para América Hoy.

Luego continuó con: “como dije en la llamada, eran ese tipo de rumores que la relacionaban y obviamente los rumores pueden ser ciertos, pueden ser que no y uno no tiene derecho de sí, es así o no es así”.

El joven también comentó que su papá fue muy comprensivo con todo lo sucedido, pero que él no comparte su decisión de perdonar a Charlene Castro.

“Veo que mi papá ha sido muy compresivo con la situación. No puedo decir que estoy de acuerdo en todo, pero la respeto mucho. Me parece bien que la tome así calmada”, manifestó al espacio televisivo.

