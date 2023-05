La cantante de salsa Yahaira Plasencia fue consultada por la que podría no agradarle al exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe, quien la ha criticado en diferentes ocasiones.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Carlín, la salsera aseguró que desconoce por qué no le agrada al exdeportista, ya que asegura no conocerlo en persona.

“Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”, expresó Plasencia.

Tras la respuesta de la cantante, el actor le preguntó por su expareja Jefferson Farfán. “O sea, con su sobrino te llevas bien, tienes una buena relación, ¿no es cierto?”, indicó.

“No, no, no, cero comunicación”, aseguró Plasencia, para luego afirmar que su relación acabó en buenos términos aunque ahora no hablen más.

Asimismo, la intérprete de ‘Y le dije no’ explicó cómo recibe las críticas. “Yo respeto todos los comentarios negativos, buenos, ‘horroríficos’ que a veces la gente pone detrás de una pantalla, pero yo absorbo solo lo bueno y con eso sigo avanzando”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR