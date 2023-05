Melissa Klug dedicó unas palabras de apoyo hacia el ‘Cuto’ Guadalupe tras la polémica infidelidad de su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo con otro hombre en un hotel de Barranco.

En una reciente entrevista, la empresaria demostró el aprecio que tiene hacia el tío de Jefferson Farfán, sin embargo, confesó que aún no se había podido comunicar con él.

“Muy aparte de tener un vínculo de amistad de hace muchísimos años, yo tengo un vínculo familiar. Por el respeto que tengo a su familia, hijos, a él, no voy a opinar, porque se lo voy a decir en privado. No he tenido la oportunidad de hablar con él, todo ha sido muy rápido”, expresó para Trome.

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ solo tuvo palabras de halago hacia el exdeportista tras haber perdonado a la madre de su hijo.

“Es un hombre caballero, merece mis respetos. Lo conozco, sé los valores que tiene. Yo creo que ha sido el momento (por culpar a Magaly), no soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Cada quien es consecuente de sus acciones”, mencionó Klug.