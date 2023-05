Camila Escribens fue anunciada como la ganadora del certamen del Miss Perú 2023. Jessica Newton y Alessia Rovegno fueron las encargadas de colocarle la importante banda y la corona que la destaca como la más bella.

Esta noche del 18 de mayo, el concurso de belleza transmitió la gran final en el horario de ‘Esto Es Guerra’. Los desfiles se desarrollaron en una corta gala de 45 minutos, donde las modelos mostraron su talento frente al jurado.

“Estoy inmensamente agradecida con todas las personas. Estoy tan feliz, nerviosa, todavía estoy temblando”, expresó la sucesora de Alessia Rovegno tras su triunfo.

Miss Perú 2023: finalistas y coronación

Marina Mora sobre las candidatas al Miss Perú 2023

“Me siento agradecida por la oportunidad que nos dieron las chicas al elegirnos y que nosotros seamos parte de su vida como organización y escuela de formación. Nosotros estamos felices y agradecidos que nos hayan permitido ser parte de su evolución y crecimiento como seres humanos y profesionales. Como directora de Marina Mora Escuela y del Miss Teen Model Perú me siento muy contenta porque veo que ellas tienen muy buenas posibilidades de ganar la corona para representar al país sino también por ellas porque las veo felices, seguras, veo que hemos hecho un buen trabajo y eso me enorgullece, me da satisfacción a nivel personal y profesional”, expresó la exitosa empresaria.

