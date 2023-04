Desde hace unas semanas se anunció a las candidatas que están participando en el Miss Perú 2023, pero pocas personas saben que 4 de ellas fueron alumnas de Marina Mora en su escuela e incluso participaron de su certamen de belleza juvenil, Miss Teen Model Internacional.

Como sabemos Marina Mora es la directora de Marina Mora Escuela y organizadora del Miss Teen Model Perú, considerado la primera plataforma de formación y posicionamiento de las modelos y reinas de belleza en el Perú. El concurso se desarrolla consecutivamente desde el año 2011 con el apoyo de un equipo de más de 15 franquicias a nivel nacional. Y ha sido el semillero de reinas de belleza y muchas jóvenes figuras de la televisión.

“Me siento agradecida por la oportunidad que nos dieron las chicas al elegirnos y que nosotros seamos parte de su vida como organización y escuela de formación. Nosotros estamos felices y agradecidos que nos hayan permitido ser parte de su evolución y crecimiento como seres humanos y profesionales. Como directora de Marina Mora Escuela y del Miss Teen Model Perú me siento muy contenta porque veo que ellas tienen muy buenas posibilidades de ganar la corona para representar al país sino también por ellas porque las veo felices, seguras, veo que hemos hecho un buen trabajo y eso me enorgullece, me da satisfacción a nivel personal y profesional”, expresó la exitosa empresaria.

Por ello Marina Mora reveló algunos detalles de la preparación que tuvieron 4 candidatas en su escuela “Stephannie, Nathie y Fairus han sido alumnas de nuestros talleres de modelaje avanzado y profesional. Es decir, han estado con nosotros casi un año en clases de etiqueta, vestuario, pasarela y fotopose. Eso lo han hecho cuando estaban en la edad teens y luego participaron en el Miss Teen Model Perú. En el caso de Luciana ella también fue candidata del certamen que organizo que va dirigido a adolescentes y modelos jóvenes. Ella llevó clases de pasarela, desenvolvimiento escénico, oratoria”, añadió.

Luciana Fuster

En el 2015 y con tan solo 15 años se logró coronar como Miss Teen Model Perú, premio que le permitió representar a nuestro país en el Miss Teen International en Costa Rica ese mismo año. Y aunque no se llevó esa corona, la ahora influencer lució radiante al lucir un ceñido vestido rojo asirenado con cuello halter cuyo bordado sobrio al frente, sorprendiendo al jurado con su porte, pasarela y dominio de palabra.

Stephannie Carhuaz

Con apenas 18 años la bella joven ganó el Miss Teen Model Perú 2018 representando a Andahuaylas, triunfo que la llevó a ser la representante peruana en el Miss Teen Model Internacional 2019, llegando a estar entre las 5 finalistas.

Fairus Ore

Fue la ganadora del Miss Teen Model Perú 2013, y gracias a la preparación que tuvo en la escuela participó en diversos desfiles de importantes marcas y diseñadores.

Nathie Quijano

Tiene experiencia de años en el modelaje, pues desde que era una adolescente se interesó en el rubro. Y a sus 14 años llegó al Miss Teen Model Puno, donde captó muchas miradas por su elegante pasarela, postura y carisma.

La ex reina de belleza indicó que algunas de las candidatas le han escrito para pedirle consejos, “Hablo sobre todo con Fairus, Nathie y Stephannie. Siempre les mando mensajitos también felicitándolas y dándoles aliento. Ellas me llaman les aconsejo que es lo que deben y no deben hacer, como una pequeña asesoría”.

De igual manera indicó que Stephannie y Fairus siguen en el mundo de las pasarelas “Desde que las chicas ganaron el título de Miss Teen Model Perú han seguido trabajando con nosotros en la organización y sé que serían excelentes reinas y no sólo por la belleza que tienen o por el desenvolvimiento escénico sino porque son chicas de buen corazón y buenos sentimientos, bien portadas, responsables y profesionales. Fairus es graduada en ciencias de la comunicación maneja idiomas y Stephanie es médico que está a punto de terminar su carrera y tiene su ONG. Son más que un cuerpo una cara bonita y buen desenvolvimiento”.

En tal sentido, Marina Mora indicó el gran crecimiento que han tenido en el modelaje y pasarela “A las cuatro las he visto evolucionar, pero cada una enfocada a distintos rubros dentro del modelaje y los concursos de belleza; son exitosas todas, tienen la experiencia y la preparación. Obviamente han pasado por un concurso teen y ahora en estos majestuosos certámenes es una experiencia distinta para todas porque ya están en un concurso con chicas adultas que también vienen de recibir preparación y a ellas como profesionales les va a sumar muchísimo”, añadió.

Cabe mencionar que Arlette Rujel, es la primera peruana ganadora de la corona de Reina Hispanoamericana. La formación que ha tenido Arlette ha sido en Marina Mora Escuela, ante ello la exitosa empresaria acotó “Desde los 13 años ha sido nuestra alumna y actualmente es coach de pasarela en nuestra escuela. Recuerdo los días en los que Arlette estuvo participando en el certamen, la escuela era un alboroto, sus alumnas festejaban y la seguían en la competencia y lo mismo estamos viviendo ahora con las cuatro participantes que están ahora en el concurso”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR