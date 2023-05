La presentadora de espectáculos Magaly Medina descartó haberse burlado de la ‘fe’ de ‘Cuto’ Guadalupe como lo dio a entender el exfutbolista durante una conferencia de prensa.

Este jueves 18 de mayo, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se refirió a las declaraciones que dio la hermana del exdeportista, quien aseguró que ella se había burlado de sus creencias.

“El ‘Cuto’ Guadalupe utiliza su frase de la fe, porque así se llama su canal de YouTube, para marquetearse, como un eslogan comercial. No es que lo utilice para decir que tiene una gran fe en Dios, la utiliza para vender”, expresó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró haberse burlado de la frase del exfutbolista no significaba que haya ofendido sus creencias.

“No me vengan con ‘huachafadas’ de esa naturaleza. Yo soy muy respetuosa de la fe que otros profesan, soy respetuosa de la religión católica, que además he sido bautizada desde niña. Pídeme respeto al Papa, a los sacerdotes, sí, a algunos, pero no me pidan respeto a... (...) Acá todos decimos antes de salir al programa: ‘vamos con fe’”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR