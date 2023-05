La actriz Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, se presentaron en ‘Magaly Tv La Firme’ para dar detalles sobre su relación y si planean casarse pronto.

Este viernes 19 de mayo, la conductora Magaly Medina les cuestionó si ya tenían una fecha para su matrimonio, ya que la pedida de mano fue hace mucho tiempo atrás.

“Voy a tener bodas de oro con el anillo. ¿Y la boda para cuándo?”, expresó la artista, con sarcasmo.

Al respecto, el padre del hijo de la actriz aseguró que las veces que la había alentado a casarse, ella lo había pospuesto por su cabello. “Yo siempre le digo ‘vamos a casarnos’ y (me responde): ‘que me crezca el pelo’”, señaló.

“¿Sabes que quiere, Magaly? Quiere que nos casemos, que vayamos a la municipalidad y hagamos una parrillada en la casa”, expresó Salas, indignada.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ se comprometió a conseguirles auspiciadores para su boda. “Ya no tienes escapatoria. (...) Tiene que casarse esta mujer, el paquete completo”, sostuvo.

Natalia Salas rompe en llanto tras terminar sus quimioterapias

Janeth Rosas relató lo difícil que fue para ella enterarse la enfermedad que padece su hija. “No te voy a negar que tenía mucho miedo. Cuando ella me enseñó las imágenes que le habían tomado, que ya había pasado por un control y que le habían dicho que no se preocupara, no me quedé convencida”, señaló.

“Ahí la llevé para una segunda opinión para que le saquen todos los exámenes y lo que yo quería era que le den una biopsia porque ahí te dan un nombre y apellido de lo que tienes.”, agregó.

