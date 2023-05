Yahaira Plasencia asegura que no tiene cirugías en el rostro: “Solo me hice la lipo”

Yahaira Plasencia brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de Youtube ‘La Linares’ y habló sobre los tratamientos que sigue para mantenerse bella, pues muchos la critican por supuestamente haberse realizado varias cirugías.

Sin embargo, la cantante desmintió estos rumores, aunque aceptó que se realizó “arreglitos”, pero aseguró que todos fueron con métodos naturales.

Todo ello al ser cuestionada por la periodista acerca de los motivos por los cuales es tan criticada, Linares le preguntó si esto se debía a sus cirugías en el rostro.

“ Yo no tengo cirugía en el rostro, solo me hice la lipo. En la nariz me hice ácido hialurónico, los brackets en los dientes y me inyecté un poco de ácido en la boca. Más adelante tal vez me pondría un poco de bótox en la cara, pero no tiene nada de malo ”, expresó.

Además, la artista dijo que si algún día decide pasar por el cirujano no tendría nada de malo, ya que considera que si una mujer quiere lucir hermosa puede ser a lo natural o con algunas modificaciones.

Por otro lado, Plasencia contó que padece de celulitis pero no le da miedo lucir shorts cortos o vestidos, pues acepta su cuerpo tal como es. En ese sentido, se autodenominó “amante de la comida”.

“Yo como grasa y eso se me va a mis piernas y a mi totó. Pero si voy a entrenar pero la comida no me la quitan. Yo creo que la comida se me va ahí a las piernas. Y si tengo short y tengo celulitis normal que se vea. Cuando una mujer se siente segura de sí misma sale normal”, finalizó.

