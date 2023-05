Hace cinco años, Diego Dibós decidió lanzar “Barrionuevo, nuestra música vive”, un proyecto en el que venía trabajando con el objetivo de refrescar, revalorizar y sobre todo, difundir entre las nuevas generaciones nuestra música costeña. El exitoso compositor, solista y productor, nunca quiso que “Barrionuevo” fuera flor de un día, por eso, se propuso este año un reto que convoca nuevamente al maestro Óscar Cavero, que lo acompaña desde el primer álbum, y decidió incluir nada menos que a la inmortal Chabuca Granda, un ícono indiscutible del Perú.

“Sé que me propuse todo un reto, vamos a tocar a la diosa, que es Chabuca Granda, una figura mundial, pero me sentí respaldado y tranquilo porque me uní a Óscar Cavero, que es una eminencia de la música peruana”, dice Dibós.

¿Cómo nació la idea de musicalizar textos de Chabuca Granda?

Me encontré un día, cuando estaba por culminar la pandemia con Eduardo Fuller, que es el otro hijo de Chabuca. Él había escuchado algo de la esencia de Barrionuevo, de la misión de mi proyecto que es tratar de hacer consumir la música criolla a gente que no le encontraba el gusto. Eduardo me dice: Diego, deberías de buscar a mi hermana Teresa que ella se encarga de todas las cosas de mi mamá, tiene unos manuscritos inéditos. No había ni terminado de hablar con Eduardo y ya estaba llamando a Teresa. Vehemente como soy, me presenté, le dije, Teresita soy Diego Dibos, me muero por conversar contigo, dame cinco minutos. Desde que estuve en su casa y desde que nos vimos, hubo conexión total.

Para quien cuida el legado de una mito como Chabuca, la confianza al que entrega ese tesoro es vital.

Igual pienso yo, imagínate, la hija de Chabuca Granda tiene que cuidar cada letrita, cada coma ¿No? Nos presentamos, intercambiamos unas cuantas palabras, y llegó un momento en que ella me dijo, ¿Te puedo abrazar? Por supuesto. Nos abrazamos y me dijo, siento una conexión muy grande con esto, siento que esta reunión no es por gusto. Imagínate, a mí se me pararon los pelos.

El proyecto ya iba tomando forma...

Así es. A mí se me caían las lágrimas de la emoción. Le dije, Tere tú no te imaginas lo que yo quiero hacer con esto. Y te prometo, antes de dar un paso, yo no haré nada antes que tú estés totalmente contenta, si a ti no te gusta o algo no te parece, si te genera incomodidad, el uno por ciento de inseguridad, yo no lo voy a hacer. Tú tienes que estar contenta.

El trabajo respecto a la investigación fue muy estricto.

Teresa me entregó libros, me enseñó manuscritos, fotos, muchas cosas. Yo conocía a Chabuca Granda como todos, pero no tanto. Leí los libros que me dio. Investigué muchísimo, y confirmé que Chabuca era extremadamente vanguardista, aguerrida, es una mujer que debió vivir cien años adelante, hoy sería una joven líder.

¿Cuál fue el proceso de selección de las letras con las que iban a trabajar?

Empezamos a chequear los manuscritos con calma, me dije, no tengo ningún apuro con esto, no hay presión de ninguna disquera, esto se hace con calma. Empecé a leer, anotaba en las hojitas, ponía mis marcadores. En mi primera selección tenía como 18 y luego mis 10 preferidas, no porque sean más bonitas, sino porque me identificaba un poco más con esas letras. Se las mandé a Teresa. Conversamos y llegamos a ocho manuscritos que son los que van a formar parte del disco, “Letras escondidas de Chabuca Granda”.

¿Y a la hora de proponer ritmos a las letras de Chabuca Granda, solo incluyeron valses?

Ese es un punto importante, porque Barrionuevo nace como una banda de valses, pero Chabuca decía que no quería que su música se quede en valsecitos. Mirábamos las cosas de Chabuca y nos dijimos, esta es la oportunidad para que Barrionuevo se abra un poco más y empiece a hacer música latinoamericana. Y respondiendo a tu pregunta, en el disco hay vals, tondero, zamacueca, festejo y hasta una cumbia.

Lanzaron “Mañanera” como primer tema, ¿cuándo vendrán los demás?

Vamos a lanzar tres temas antes del concierto de presentación hermosísimo que estamos preparando. Vamos a empezar a tocar, porque queremos convertirnos en una alternativa de show en vivo también, con música tradicional peruana, latinoamericana, fusionada, actualizada. Y otra cosa importante, es que en este disco hay artistas invitados, los dos ya confirmados son, Adrián Bello y Mauricio Mesones. Queremos voces nuevas para nuestra música, esa es la idea.