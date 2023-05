Florcita Polo reveló que, en la actualidad, solo se dedica a trabajar y a sacar a sus hijos adelante, pero también quiere darse una nueva oportunidad en el amor. La hija de Susy Diaz contó que la persona que quiera estar con ella debe de darle confianza y seguridad.

“Yo chambeo en todo. Es que tengo una responsabilidad tremenda con mis hijos. Hay muchas marcas que trabajan y confían en mí. Se vienen grandes cosas, como mi línea de joyas y voy a estar en la Feria Expomecánica, del 26 al 28 de mayo, en el Círculo Militar de Jesús María”, expresó para Trome.

Luego continuó con: “que me dé confianza, seguridad y sobre todo que entienda mi trabajo (la persona que esté con ella). Además, que me apoye, que sume y sea una persona que me motive a seguir adelante”.

Además, Florcita reveló que antes tenía miedo de enamorarse de nuevo, pero comprendió que todos los hombres no son iguales.

“Al comienzo sí tenía miedo de volver a enamorarme, pero comprendí que no todos (los hombres) son iguales. Estoy pasando por una linda etapa de mi vida y eso es lo importante”, contó.

