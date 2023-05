La conductora de ‘Mande Quien Mande’, María Pía Copello, se refirió a las ‘pifias’ e insultos que recibió Micheille Soifer tras presentarse en el Reggaetón Lima Festival.

Este martes 23 de mayo, la presentadora de televisión aseguró sentirse apenada por la actitud que tuvo el público con la cantante urbana.

“Me ha dado pena ver esas imágenes. Es algo que no se puede permitir. La gente estaba fastidiada, había artistas que no se presentaron, el sonido estaba fallando en todo momento, pero de pronto entra Michelle Soifer, ella es la artista”, expresó.

Asimismo, Copello señaló que la ex chica reality pudo no haberse enterado de los problemas que había detrás, por lo que fue injusto que pasara una situación así de incómoda.

“Ella probablemente no conoce de estos detalles (fallas en el sistema de sonido) y si no lo conoce ella, creo que fue una mala indicación de su manager que salga. No merecemos eso. (...) Te paras en un escenario y te pasa algo así, creo que hay que ponernos en el lugar de la otra persona”, indicó.

