Juan ‘Chiquito’ Flores relató, en ‘Mande Quien Mande’, cómo inició su romance con la ex presentadora de televisión Tula Rodríguez, años atrás.

Este martes 23 de mayo, el exfutbolista se presentó junto al ‘Chemo’ Ruiz y Abel Lobatón en el programa conducido por María Pía Copello, quien le cuestionó cómo había conquistado a la exvedette.

“Me encontraba en una discoteca, entonces la señorita pasaba y pasaba, bueno la señora, en ese tiempo era señorita. Yo estaba sentado con ‘Melcochita’ conversando. ‘¿Quien es ella?’, le pregunté. Me dijo: ‘vaya no más que ella está sola’. ‘No, que me palteo’.’ Vaya señor’, me respondió. Entonces la invité a bailar, le dije donde vives, me dijo que en El Agustino”, señaló Flores.

El exdeportista mencionó que, tras bailar algunas canciones con Rodríguez en la discoteca, le propuso salir a comer al día siguiente.

“Le dije ‘vamos a comer ceviche’. Entonces al día siguiente nomás, fuimos a comer un ceviche y le di una beso”, expresó el exarquero, para luego aclarar que el ósculo se había dado antes de que almorzaran.

