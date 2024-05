El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, apeló a la fe para que los consejeros regionales de Arequipa aprueben la transferencia del megaproyecto agrario Majes Siguas al Gobierno central, debido a la incertidumbre sobre los cambios en las carteras ministeriales.

“Espero que los consejeros tengan un voto de fe y esperanza (...) Siempre van a haber suspicacias, dudas, pero precisamente el convenio es el que permite sacar todos los temas políticos fuera. Si el próximo año va a estar el ministro, si el próximo año va a estar este Gobierno, otro ministro de Economía o un Gobierno nuevo que no quiera financiar a Arequipa. El convenio resuelve todos esos problemas, obliga al Gobierno central a financiar el proyecto”, expresó.

Como se conoce, mediante este convenio, el Gobierno central asume una serie de compromisos con todo el proyecto integral Majes Siguas, no obstante, Autodema continuará con las labores de custodia, operación y mantenimiento de las obras existentes, continuar con las labores de saneamiento físico y legales de las áreas comprometidas para la ejecución del proyecto.

El trato ahora está en manos del Consejo Regional de Arequipa, cuyos integrantes lo revisan y ya han hecho varias observaciones, muchas de las cuales fueron planteadas al ministro durante la reunión que se sostuvo hoy en la ciudad.

“Ha permitido absolver varias dudas (...) si es necesario vamos a volver a venir a Arequipa, además con la visita que ya tenemos con Caylloma”, expresó.

La primera semana de junio, el ministro se reunirá con pobladores y autoridades de Caylloma para exponer el convenio, según adelantó.

Si bien se planteó que la transferencia se daría por 5 años, en la exposición hecha hoy por Manero se informó que serían 11 años, plazo durante el cual el proyecto estaría en manos del Gobierno central.

“Lo que se ha planteado es la línea de tiempo más pesimista, para que después no digamos que no se hizo en 5 años. Nosotros creemos que esto se hará en 5 años, pero no lo podemos asegurar”, dijo.