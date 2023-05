La cantante de salsa Yahaira Plasencia se mostró en contra de las ‘pifias’ e insultos que recibió Micheille Soifer del público en el Reggaetón Lima Festival.

Este miércoles 24 de mayo en ‘América Espectáculos’, la salsera reveló que se comunicó con la ex chica reality tras enterarse de la situación que había pasado en el concierto.

“Sí hablé con ‘Michi’ y me dijo: ‘Yo estaba con el ‘in ear’ y no escuché nada’, pero igual creo que muchos artistas nuevos están indignados, yo también me molesté horrible”, expresó.

Asimismo, Plasencia señaló que los peruanos deberían brindar más apoyo a los artistas nacionales. “Nosotros tenemos que apoyar nuestros talentos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más? Por eso es que quizás no podemos tener artistas como Karol G, Fonseca”, mencionó.

Michelle Soifer a público que la insultó en concierto: “Me dolió mucho”

La exchica reality afirmó que se preparó muchísimo para brindar un buen show. Sin embargo, al subir al escenario en estuvo en todo momento con sus audífonos evitando poder escuchar las molestias del público.

Esto ocasionó que Christian Domínguez le pregunté qué pensó cuando vio todos los vídeos donde la ‘pifiaron’ y ella comentó: “Después de ver esas cosas, me dolió mucho”. Esto generó el apoyo de todos los panelistas del programa matutino que han alzado su voz de crítica con la organización del evento.

TE PUEDE INTERESAR