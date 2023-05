Flor Polo habló por primera vez de su nueva pareja, Luiggi Yarasca, a quien dice haber conocido gracias a un contrato que tuvo con su marca.

Este jueves 25 de mayo, la hija de Susy Díaz fue cuestionada por los conductores del magazine matutino acerca de su nuevo romance.

“Y qué tiene este hombre maravilloso. Cuéntame, ¿Hace cuánto lo conociste? No quiero entrar en detalles, yo estoy viendo y lo que a la gente le interesa es ver en qué anda Florcita”, preguntó la presentadora Ethel Pozo.

Tras la insistencia del elenco del programa, la ex esposa de Néstor Villanueva relató cómo fue que conoció a Yarasca a través de su trabajo.

“Él es perfil bajo, yo no quiero comentar mucho al respecto de eso, él no tiene nada que ver en el medio (…) Él es empresario, yo lo conocí en una activación que él me contrató para su marca, y estoy feliz, estoy contenta (…) Así lo conocí, en el momento menos indicado, así me llegó el amor, yo sé y me imagino y dije la persona que va ganarse mi corazoncito lo voy a conocer en el momento menos indicado, y así fue”, expresó Polo.

