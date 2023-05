Flor Polo arremetió contra su exesposo, Néstor Villanueva, tras la demanda que hizo en contra de su madre, Susy Díaz, donde pide medio millón de soles como reparación civil.

En una entrevista para ‘América Hoy’, la hija del fallecido cantautor Augusto Polo Campos aseguró que sacaría la cara por su progenitora ante la disputa que tiene con el cantante de cumbia.

“Yo ahora soy una nueva Flor, a mi nadie me va a manipular otra vez, ni nada. Tengo que estar tranquila, tengo que defender a mi mamá y tuve que estar aquí (en América hoy) para demostrar las cosas como han sido. Ya no me voy a callar porque estoy cansada de mucho callar, que ya se pasen de la raya y que sean abusivos.”, expresó.

Asimismo, la reportera le cuestionó si se arrepentía de haberse casado con el cumbiambero, con el que tiene dos hijos. “Sí. Lo digo así, sí. Quizá si no me hubiera casado hubiera estado mucho mejor ahora y no metiéndole en problemas a mi madre, ni nada ¿no?”, respondió.

Además, Polo Campos aseguró que su exesposo le debe una gran cantidad de dinero. “Fue de 30 mil soles de los cuales espero que me devuelva ese dinero. No me ha pagado ni un sol. Yo le ayudé cuando él me pidió que le preste ese dinero que fue de la herencia de mi padre. Él sabe muy bien las cosas, espero que me devuelva los 30 mil soles y mi cochera.”, relató.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO