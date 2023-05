La modelo Ale Venturo se pronunció, a través de sus redes sociales, para revelar los problemas de salud que ha presentado y por los que se realizará una resonancia magnética.

A través de su cuenta de Instagram, la novia del futbolista Rodrigo Cuba reveló que está sufriendo de fuertes dolores en la cadera.

“Estoy preocupada, nerviosa porque me haré una resonancia de cadera sacalumbiar, porque estoy sufriendo mucho con el dolor. Hace tiempo tengo este problema, nunca me impidió entrenar, pero ahora me está doliendo más”, expresó Venturo.

Asimismo, la empresaria mencionó que quizás su último embarazo pudo haberla afectado. “Espero que no sean malas noticias, por favor, recen por mí”, señaló.

Melissa confiesa que sí invitaría al ‘Gato’ Cuba a su boda con Anthony Aranda

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ le preguntaron a la modelo que si tuviera una invitación de más a su casamiento, invitaría a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

“Bueno pues a Rodrigo y Ale, él es el papá de mi hija. (...) Nos llevamos súper bien. Gracias a Dios hablamos como papás. Creo que estamos escribiendo otra nueva historia para nuestra pequeña. Uno aprende de los errores porque somos seres humanos”, señaló.

