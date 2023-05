José Madero fue la voz con la que crecieron muchos millennials en Latinoamérica a principios de los 2000 y junto a PXNDX, marcaron a una generación que aún sueña con el reencuentro de la banda. Desde que el grupo anunció su separación en 2016, todos los miembros emprendieron proyectos musicales. Este fue el inicio de José como solista.

“Aparte de México, Perú siempre ha apoyado mi música y asistiendo a mis conciertos. Es un país que me ha querido mucho y que quiero mucho de vuelta”, dice el cantautor mexicano que se presentará el 27 de mayo en el Alternativo Music Festival que se llevará a cabo en el Parque de la Exposición.

Sobre tu EP ‘Aurora’, ¿en qué te inspiraste durante el transcurso de este proyecto musical?

‘Aurora’ nace de la pura inquietud de sacar música nueva. Se cumple un año del lanzamiento de mi último álbum ‘Giallo’, en este EP son canciones “viejas” que compuse durante el COVID-19. Me metí al estudio y las grabé en el 2020, para mí son antiguas aunque para la gente no tenga ni un año de existencia. Quise hacer un EP acústico porque estrené un sencillo llamado ‘Mercedes’ de pura guitarra acústica y voz, al principio me causaba muchos nervios pero le gustó mucho a la gente.

¿En qué te basaste para la elección de los temas?

Elegí temas muy personales que pensé que mi público no se iba a conectar porque hablan del lado oscuro de la fama, el tratar de llevar una vida privada cuando tienes una vida pública, la conciliación entre el José persona al José artista; todos esos son temas privados que los traté de aterrizar lo mejor posible.

Después de 25 años de carrera, tanto en banda como solista, ¿qué es lo que más te desagrada de la industria musical?

No es que me desagrade en sí la industria musical, siento que hay mucha corrupción detrás de ella, como en todas las industrias. Tengo una carrera muy larga y siempre he tenido problemas con la fama, nunca acepté la idea de salir a caminar y que varias personas sepan mi nombre. O que estoy comiendo y puede haber gente reconociéndome, eso como que me hace cortocircuito, a veces.

Imagino que debe sofocante en algunas ocasiones…

Sí, pero ellos no están haciendo nada malo. Estos son problemas dentro de mi cabeza, como que no entiendo por qué me siento una persona súper común y corriente. Por ejemplo, a mí no me importa mucho si un cantante se divorció o cómo pasa su Navidad, por eso no comprendo qué les interese mi vida privada. Pero bueno, son gajes del oficio y ni modo.

Por tu trayectoria lidias con que te sigan encasillando en cierto tipo de etiquetas, ¿cómo definirías la música de tu carrera como solista?

Nunca he tenido problema con las etiquetas en mi música. En una oportunidad dije que hacía música triste, entonces dijeron José Madero hace música triste sin importar el género. En mi opinión, creo que la etiqueta que me quedaría más sería como música alternativa, es donde considero que mis temas quedan más cómodos.

En las listas mundiales suelen liderar el género urbano, ¿cómo un artista que no hace música mainstream se mantiene vigente todo este tiempo?

Si me hubiera subido al tren de lo urbano; creo que no estaría platicando contigo, no tendría carrera y la gente se hubiera dado cuenta lo falso que soy. No estoy al nivel de reproducciones de los artistas de reggaetón más importantes, pero la clave aquí es hacer algo real para ti, que tenga tu alma y corazón en eso. Si hubiera sacado un reggaetón, obviamente pensarán que lo hago para mantenerme vigente por desesperación.

PXNDX fue una de las bandas mexicanas que ha marcado una generación y los fans siguen recordándolos, ¿incluirás temas de tu exbanda al setlist de tu próximo show en Lima?

Desde mi primer concierto como solista he incluido un par de canciones. Son mis temas, puedo cantar la canción que quiera y no le tengo que pedir permiso a nadie. Sin duda, en el Alternativo Music Festival voy a estar tocando unas canciones de Panda, depende de cuánto tiempo me den en el show.