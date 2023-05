El reconocido productor Sergio George fue abordado por la prensa tras reunirse con la cantante Yahaira Plasencia en un restaurante en celebración de su cumpleaños.

Ante las preguntas de los reporteros sobre la razón por la que se terminó su contrato musical, la salsera aseguró que actualmente busca algo distinto en su carrera.

“Quiero hacer cosas nuevas, él sabe a lo que me refiero (...) nadie se ha dejado, ustedes han trabajado en muchos canales y cuando rompen contratos terminan en buenos términos, eso pasa en la música también (...) (Sergio) me sigue asesorando, me ayuda”, expresó Plasencia.

Por otro lado, George aseguró que los resultados del trabajo de la cantante se pueden ver mucho después, por lo que no considera que haya fallado en su inversión.

“Si no eres rentable se sabe después de un año o dos, duramos años trabajando juntos (...) (Fueron) cuatro años. Fracaso no fue”, indicó.

Yahaira revela por qué no accedió a entrevista con reportero de Magaly

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Carlín, Yahaira dio a conocer el motivo por el cual no tiene intenciones de aceptar alguna entrevista de “Magaly TV: La Firme”.

“Cada vez que hago las cosas buenas o actúo mal, siempre veo la misma reacción de tal persona en ese programa. Por qué voy a estar sentada ahí con cámaras de un programa donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo“, manifestó Plasencia.

