En una entrevista, Deysi Araujo contó que se siente enojada con Néstor Villanueva por demandar a Susy Díaz. Además, la bailarina reveló que la mamá de Florcita paga los estudios de los hijos del cantante y, hasta, lo mantenía.

“Susy está viendo el tema con su abogado, pero a mí no me parece justo porque Néstor tiene que pensar y recordar que Susy lo mantenía. Ella (Díaz) es padre y madre para sus nietos. Los ve, les compra ropa y les paga los estudios, así que me parece totalmente injusto. Debería estar agradecido de que Susy está a cargo de sus hijos”, contó Deysi Araujo para Trome.

Luego continuó con: “Susy no es de estar en este tipo de problemas y mucho menos una demanda por esa cantidad de dinero. Susy no está asustada, lo está manejando con su abogado y le hará una contra demanda”.

“Como ya no tiene quién lo mantenga, tiene que sacar plata de esa manera. Néstor está cayendo bajo, debería asesorarse mejor”, expresó.

