A través de las redes sociales, se ha viralizado un divertido video donde Paco Bazán presenta a La Uchulú como el nuevo “jale” de JB en ATV. Este comentario provocó la risa de la actriz cómica y reveló, a modo de broma, que la contrate, pues nadie le quiere dar trabajo.

“Aún no he firmado nada pues. Señor Jorge Benavides, la verdad que estoy pasando hambre y necesito trabajar. Nadie me contrata”, señaló la tiktoker entre risas.

Recordemos que La Uchulú es una invitada recurrente al programa de Ernesto Pimentel, pero no es parte del elenco oficial, por lo que tiene carta libre para visitar otros espacios televisivos.

