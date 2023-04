Desde Cancún, Deysi Araujo brindó una entrevista, revelando que ya cerró un capítulo más de su vida con respecto a su relación con el exjuez Jackson Torres. Además, la bailarina pide a la familia de su expareja que le brinde soporte emocional, pues no deja de llamarla pese a que él anunció en el programa de Magaly Medina que la demandaría por lanzarle una gaseosa en el rostro mientras animaba un evento.

“No comprendo a este hombre, me denuncia por maltrato psicológico y luego está rogando que le dé una oportunidad o me manda a buscar con sus tíos y amigos”, expresó Deysi Araujo para Trome.

Luego continuó con: “le aconsejaría a su familia que lo lleve a terapia, que vaya al psicólogo o al psiquiatra, él tiene su mujer, su vida hecha, ¿para qué me busca? Yo ya cerré ese capítulo, estoy en otro momento de mi vida. Ahora me vine a Cancún a descansar y no deseo más problemas con él”.

Deysi Araujo también reveló que ya no retomará ningún tipo de relación con Jackson Torres.“Él ya me falló, ¿para qué? Cada quien ya tiene su camino”.

