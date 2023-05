El conductor de ‘Porque hoy es con Andrés’ recordó la ocasión en que el director Efraín Aguilar lo retiró del teatro ante una falta que cometió.

Este sábado 27 de mayo, el también conocido como ‘Betito’ se presentó en el show de Panamericana Televisión, donde recordó el curioso anécdota que pasó con el presentador de televisión.

“Fue el mejor ejemplo de mi vida que recibí, gracias a que me botaste del trabajo, es que fue una historia que Efraín y, sobre todo, cuando uno es joven no lo entiende y eso que me halagaste”, mencionó Hurtado.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ rememoró algunas de las palabras que intercambió con Aguilar en aquella época.

“Yo le dije: ‘En el teatro solo hay un castigo, cuando hay un a falta te vas, así sea el día del estreno’. Eso me enseñaron a mí. Tú un día me lo dijiste y lo sentí de corazón: ‘Contigo aprendí a ser disciplinado‘”, mencionó.

Andrés Hurtado le recuerda incidente a Yahaira Plasencia: “Nunca me metí a una maletera”

En un momento de la entrevista, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” aconsejó a la salsera sobre los errores que podía cometer en su vida. “No te olvides que yo tengo treinta y tres años en la televisión, para llegar donde estoy la he embarrado cien mil veces”, expresó.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ recordó la vez que la artista se escondió dentro de un auto al ser descubierta en una fiesta durante la pandemia. “La vida poco a poco me ha hecho aprender. He cometido diez mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras...”, indicó.

