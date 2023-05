Melissa Klug respondió a las presuntas indirectas que ha compartido, a través de sus redes sociales, su expareja Jefferson Farfán contra ella luego de que lo acusara de no cumplir las promesas que le hacía a sus hijos.

Cabe recordar que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram una publicación con la frase: “Se acabó la vida fácil, work work”. La mencionada ‘storie’ fue relacionada al enfrentamiento que tiene con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Estoy cansada de los juicios, pido al Poder Judicial no sé por qué lo alargan. Se trata de dos menores, ya veremos ojalá que todo sea favorable. Ya perdí la cuenta (de los juicios), yo no me siento aludida ni atacada. De verdad que desconozco para las personas que él lo está subiendo, de repente sus hijos, no sé”, expresó Klug para Trome.

Asimismo, la empresaria negó identificarse con el ‘post’ del deportista, ya que trabaja con distintas empresas y sigue siendo invitada a programas de televisión.

“Yo trabajo, yo trabajo con diferentes marcas, gracias a Dios soy invitada siempre a los canales y me va super bien”, señaló.