El cantante español Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores al compartir un sensible mensaje expresando lo mal que se ha sentido últimamente.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el reconocido cantautor publicó que no se encuentra pasando un buen momento y quería darlo a conocer a sus fans.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, expresó.

Asimismo, el intérprete de conocidos temas como ‘Amiga mía’ y ‘Corazón partío’ mencionó que se está encargando de mejorar su estado de salud mental.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, indicó.

Tras el ‘tweet’, conocidos artistas musicales como Paty Cantú se solidarizaron con Sanz señalando haberse sentido de la misma manera en algún momento de su vida.

“En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos y personas a las que les has cambiado la vida alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces sentirte y estar”, escribió.

