La exvedette Susy Díaz reveló que, actualmente, se encuentra soltera y no tiene ningún deseo de enamorarse nuevamente por las malas experiencias que ha tenido en el amor.

En una reciente entrevista, la madre de Flor Polo señaló lo exigente que se ha vuelto con las personas con las que podría relacionarse románticamente, ya que se encuentra mejor estando soltera.

“Ya no quiero que nadie me moleste ni me estrese. He vivido todo, que ya es difícil aceptar a cualquier persona a mi lado”, expresó para Trome.

Asimismo, Díaz recordó con decepción a sus exparejas, quienes afirma le fueron infiel en muchas ocasiones, además de haberse aprovechado de su fama.

“Los he vuelto famosos y han sido malagradecidos. La mayoría de mis exparejas me han adornado la cabeza que no podía ni ponerme sombrero”, indicó.

Además, la exvedette fue cuestionada por las declaraciones de su hija, quien afirmó que teme enamorarse de nuevo tras sus experiencias pasadas.

“Lo que pasa es que en este momento me siento en paz y tranquila, y no deseo que nadie me perturbe. (...) No quiero hacer famoso a nadie más, por eso me quedo con mi perrito ‘Chiki’.”, mencionó.

