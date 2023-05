Flor Polo se pronunció en defensa de su nuevo novio, Luiggi Yarasca, tras haber recibido fuertes advertencias de parte de la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

Cabe mencionar que, este jueves 25 de mayo, la popular ‘Urraca’ presentó en su programa una nota sobre el perfil del novio de la hija de Susy Díaz.

En una reciente entrevista a un medio local, la influencer fue cuestionada por si conocía lo que se había revelado en ‘Magaly Tv La Firme’ sobre Yarasca.

“Que han revelado (sus denuncias) no porque yo sé como son las cosas, por eso, confío plenamente en él. Yo sé cómo fueron las cosas y nada. Yo estoy feliz, tranquila y sigo adelante”, expresó para La República.

Asimismo, Polo insistió asegurando que tiene plena confianza en su nueva pareja, por lo que evitó brindar más declaración al respecto.

“Por su puesto que sí, yo lo conozco muchísimo a él y yo sé muchas cosas que no tengo porque contarlas, prefiero dejar las cosas ahí. (...) Tendrían que informarse mejor porque yo sé como han sido las cosas“, señaló.

Flor Polo se arrepiente de haberse casado con Néstor Villanueva

En una entrevista para ‘América Hoy’, la hija del fallecido cantautor Augusto Polo Campos aseguró que sacaría la cara por su progenitora ante la disputa que tiene con el cantante de cumbia.

“Yo ahora soy una nueva Flor, a mi nadie me va a manipular otra vez, ni nada. Tengo que estar tranquila, tengo que defender a mi mamá y tuve que estar aquí (en América hoy) para demostrar las cosas como han sido. Ya no me voy a callar porque estoy cansada de mucho callar, que ya se pasen de la raya y que sean abusivos.”, expresó.

