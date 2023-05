En la última edición de América Hoy, se presentó Florcita para revelar que Néstor Villanueva solo le pasa 250 soles como manutención por sus dos hijos

“Espera fin de mes para dar 250 soles que no alcanzan para nada. Yo tengo que hacer maravillas, estoy ronca porque me he ido a trabajar a la Selva para seguir sacando adelante a mis hijos”, expresó Florcita.

Luego continuó con: “yo pago un colegio particular y encima mis dos hijos se enfermaron la otra vez y quién corre con los gastos: yo, porque 250 soles no alcanza. Soy una madre soltera porque eso no me alcanza para nada”.









Florcita sobre su relación con Susy Díaz: “soy la Flor que soy hoy en día, por los consejos de mi madre”

En una entrevista a la prensa, Florcita resaltó que su mamá (Susy Díaz), la está apoyando en estos momentos difíciles que está atravesando, pues se encuentra en disputas con su expareja Néstor Villanueva.

“Mi mamá es el motor y motivo de mi vida, yo apoyo mucho a mi mamá y ella, a mí, sobre todo en estos momentos difíciles que he estado pasando, ella es la persona que me motiva a seguir adelante, por ella y por mi familia soy fuerte”, comentó

Luego continuó con: “ella me aconseja mucho y yo sigo muchos sus consejos, soy la Flor que soy hoy en día, por los consejos de mi madre. Los consejos más valiosos que mi mamá me ha dado son, nunca mentir y ser siempre sencilla y humilde”.

