Jorge Benavides reveló que, cuando ingresó Dayanita a su elenco, mucha gente le escribía en redes sociales para que la retiren del programa, pero a él no le importó los comentarios y siguió con ella pese a las críticas.

“Jamás se le maltrató (...) algo que quiero agregar es que yo no solo le di la oportunidad a una persona a la que vi talentosa, sino que le dio la oportunidad a una persona transexual, y eso es algo que es muy importante que lo destaque, porque nuestro país es homofóbico”, contó JB.

Luego continuó con: “mucha gente habla mal de las personas LGBT, a lo que voy es que, al traer a esta persona a mi programa, me he tirado a mucha gente homofóbica que me escribía al interno que me decía que retire a esa persona (...) seguí con ella, la cargué a mis espaldas, por eso digo que es malagradecida porque en este país no se le da la oportunidad a estas personas, sobre todo transexuales”.

JB desmiente a Dayanita y dice que sí tenía contra y hasta adelanto de sueldo: “esta señorita tenía este privilegio”

Jorge Benavides decidió romper su silencio y reveló que Dayanita sí tenía contra en el programa y, además, le da adelantos de sueldo, beneficio que otros del elenco no tenían.

“Cuando me entero de estas declaraciones, de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice que sí está el contrato y todos tienen contrato en el programa y el pago es puntual y los adelantos que no todos han tenido”, expresó Jorge Benavides.

Luego continuó con: “esta señorita tenía este privilegio, de que pedía adelantos (...) por eso dije en su momento que es una malagradecida. Un adelanto, es una ayuda, cuando te piden adelanto, la persona te dice como que no me alcanza, ayudame”.





