La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se pronunció tras el comunicado emitido por el exfutbolista Jefferson Farfán sobre su próxima lectura de sentencia.

En una reciente entrevista, la presentadora de televisión ironizó las palabras del exdeportista, quien mencionó que la presentadora sí había sido notificada sobre el avance de la demanda.

“Me he dado cuenta que Jefferson Farfán no solo es un jugador de fútbol retirado, parece que se graduó de abogado y no solo de abogado, pues ahora también sería juez. Él habla como si fuera el dueño y señor del despacho de la jueza que está llevando este caso”, expresó Medina para Trome.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que ni ella ni su representante legal recibieron la notificación sobre la sentencia. “Dijo que mi abogado se quedó dormido, no pues que se entere que no es así porque jamás nos notificaron. Este tipo de juicios sumarios tienen una normativa especial, una vez que la jueza tiene los expedientes de las dos partes los pone en un expediente a disposición de los abogados y los notifica, sin embargo, esta señora se ha saltado esa parte”, señaló.

Además, Magaly Medina aclaró que no teme en cómo concluya la sentencia en su contra, ya que confía en el trabajo de su abogado.

“No es que tenga miedo o me corra de la cárcel, yo me corro de las injusticias. Una vez fueron injustos conmigo y nunca más voy a permitir que lo vuelvan a hacer. Acá no es que seamos descuidados, la lección del descuido la aprendí hace mucho tiempo cuando me fui a la cárcel, yo me preocupo porque se respete mi defensa al igual que mi abogado Iván Paredes, quien tiene una amplia experiencia en estos casos”, indicó la periodista.

TE PUEDE INTERESAR