El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, defendió a Katia Palma de las acusaciones de Johanna San Miguel, quien aseguró que la había maltratado durante su paso por ‘Yo Soy’.

Cabe mencionar que, en una entrevista para ‘Hoy es domingay’, la presentadora de ‘Esto Es Guerra’ indicó que no soportaba a la actriz de comedia, ya que no la trató de la mejor manera cuando fue jurado del concurso de canto e imitación de Latina.

Al respecto, el popular ‘Peluchín’ se mostró incrédulo y aseguró que Palma no fue “mala onda”, sino que, por el contrario, San Miguel llegó con “la espada desenvainada”.

“Llegó en modo víctima y ansiosa (…) Es una persona insegura, con comportamientos infantiles para demostrarlo, me consta, yo la he tenido en dos oportunidades la he tenido en frente, y las dos me daba vergüenza ajena”, expresó González.

Asimismo, el compañero de Gigi Mitre aseguró que hablaba con fundamentos, ya que la propia Katia Palma le había dado su versión. “La vez pasada yo dije esto y Katia me escribió y me dijo: ‘así es Rodrigo, todo lo que has dicho es tal cual pasó'”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR