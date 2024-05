Melissa Paredes y Anthony Aranda solo están pendientes de los preparativos para su boda y restan importancia a las críticas. No obstante, el ‘Activador’ decidió aclarar si su matrimonio con la actriz tendrá canjes.

El bailarín asegura que no tiene problemas en aceptar si algún momento utilizarían canjes, pero le parece malintencionados los comentarios de algunas personas cuando hablan de su boda con la modelo.

“ No tiene nada de malo, ¿no? La cosa es cómo lo dicen, ¿no? ¿Con qué intención? De burla. Cuando sea canje, lo vamos a decir, no tenemos ningún problema, pero vemos la intención. A Meli le molestó mucho ”, declaró Aranda para ‘América Espectáculos’.

En ese sentido, Aranda reveló que han recibido propuestas de varias marcas pero en el momento ellos están cubriendo con los gastos.

“ Todos es inversión de nosotros ”, afirmó el futuro esposo de Melissa Paredes.

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes le respondió a Magaly Medina, ya que en su programa se emitió una nota donde se afirmaba que ella estaría pidiendo canjes publicitarios para próxima boda junto a Anthony Aranda.

“No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, creo que a la señora yo sé que a no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues, no nos importa”, comenzó contando Melissa.

Luego continuó con: “Así como no te interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y con la misma salimos”.

